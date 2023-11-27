Певица Сара Окс назвала двух самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе

Споры о том, кто является самой красивой женщиной в российском шоу-бизнесе, не стихают никогда. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у исполнительницы Сары Окс, кто для нее являются образцами безупречного внешнего вида.

По словам певицы, она считает самыми красивыми женщинами в российском шоу-бизнесе — королеву отечественной эстрады Аллу Пугачеву и телеведущую Ларису Гузееву. С обеими звездами девушка знакома и работала.

Что касается Примадонны, то ее делает особенной харизма. Сара одерживала победу в музыкальном конкурсе, который был организован «Радио Алла». Также известная певицы была ее наставницей.

С Гузеевой Сара познакомилась на съемках шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Несмотря на то, что певица считает Ларису «успешной и злой», она не отказывает ей в исключительной красоте.

«Лариса Гузеева действительно была редкая красотка», — заявила певица.

Ранее Сара Окс в большом интервью для сайта «Страсти» рассказала, кто может занять место Примадонны после отъезда той за границу. Так, по мнению певицы, в России сейчас нет звезд такой величины.