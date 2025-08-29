«Все хорошо, кроме двух моментов»: представляют ли электроавтомобили угрозу для лесов

В электромобилях все хорошо, заявил автор проекта «Сохрани лес» Андрей Хорошилов в интервью сайту «Страсти». Однако, по его словам, есть два момента, которые вызывают вопросы.

Предприниматель обратил внимание на то, из чего получают энергию для двигателей транспортных средств и как потом утилизируется батарея электрокара. Если во всем этом нет негативных факторов, то для леса нет ничего страшного, так как выброса углекислого газа не происходит.

«Если ни один из факторов не носит негативного характера, то для леса, разумеется, они друзья, так как не происходи выбросов СО2. Но по моему субъективному мнению, все же энергия для зарядки берется из ТЭЦ, а куда девать батарею никто не знает. Поэтому выводы делать каждому свои», — заявил Хорошилов.

Ранее автор проекта «Сохрани лес» рассказал, кто является главным врагом насаждений. По его словам, больше всего опасность для природных участков представляют пожары.