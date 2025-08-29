«Сложно представить мир без леса, но есть страны, в которых это реальность»: как в России борются за природу
© Личный архив Андрей Хорошилов
В то время как известная экоактивистка Гретта Тумберг колесит по миру и устраивает различные скандальные акции, защитники природы в России выбрали спокойные и технологичные методы спасения. Проект «Сохрани лес», как заявил его автор Андрей Хорошилов, это не пародия на западных параноиков, а прежде всего действенный способ поддержать экосистему.
Российский предприниматель в интервью сайту «Страсти» заявил, что создал платформу, позволяющую каждому гражданину внести свой вклад в озеленение территории нашей страны. Андрей рассказал о том, как устроен его проект по посадке деревьев, а также раскрыл многие актуальные темы, связанные с лесом.
Мы расскажем, как бизнес помогает спасти природу, кто главный враг насаждений и сколько лесов, равных по площади территории Армении, сгорело в России за минувший год.
— Расскажите о себе: кто вы и чем занимаетесь?
Меня зовут Андрей Хорошилов, мне 36 лет, у меня 3 высших образования, и я серийный предприниматель. В свое время, я сделал хорошую карьеру, пройдя путь от юриста до топ-менеджера и акционера крупной компании, потом решил заняться своими проектами и ушел в «свободное плавание». В основном сфера моего бизнеса — это технологичные проекты, которые, так или иначе, улучшают жизнь людей. Я считаю себя многогранным человеком, много читаю, путешествую, занимаюсь спортом, люблю свою страну и эту жизнь.
— Расскажите о проекте «Сохрани лес». Для чего он был создан? Как к вам пришла идея?
Для начала немного философии. В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он хочет не только зарабатывать деньги, но и делать что-то по-настоящему полезное и оставить свой след в истории. Вот и у меня такое случилось. Когда возникла идея, экология, экологичность и защита природы были хорошими бизнес трендами, в некоторых сферах даже ключевыми. Я проанализировал тенденции, потребности, мировые экологические тренды и прежде всего свои силы и потребности, так и возник проект «Сохрани лес». Важно, что «Сохрани лес» — это не пародия на параноиков, похожих на Гретту Тумберг, наш проект — это, прежде всего, технологии, которые помогают любому человеку посадить дерево и наблюдать за его ростом, не выходя из дома. Причем, так как я сам не эколог, то я постарался сделать все так, чтобы самому захотелось купить.
— У вас большая команда? Вы работаете по всей России?
Сейчас в проекте задействовано 15 человек и каждый занят своим делом. За 3 года мы посадили деревья в 17 разных регионах нашей страны.
— Вы занимаетесь этим для души, или это бизнес? Сколько денег приносит ваша деятельность?
Для меня это идеальный проект, так как он и для души, и для бизнеса. У любого стартапа в первые 3 года стоит задача не прибыль получить, а отработать гипотезы, привлечь первых клиентов, нащупать устойчивую модель и, пожалуй, самое главное, собрать команду единомышленников. Я считаю, что у меня это все получилось и уже по итогам 2024 года мы получили прибыль, которую, разумеется, реинвестировали в развитие. Для понимания: в 2023 году выручка компании была 35 млн рублей, в 2024 — 99,5 млн рублей, а в 2025 ориентируемся на 250-300. Планы у нас масштабные. В конечном счете, я хочу создать огромное сообщество неравнодушных к экологическим проблемам людей.
— Правда ли, что посадка леса может навредить, а не принести пользу? В чем может заключаться угроза?
Здесь важно понимать следующее — посадка десяти или двадцати деревьев не даст никакого эффекта, поэтому это бессмысленно, а больше вы физически самостоятельно посадить не сможете, так как не найдете подходящего участка и привлечете внимание компетентных органов. По поводу навредить. Со школы мы все знаем, что лес — это экосистема, причем достаточно хрупкая. Поэтому подход к посадке леса должен учитывать множество деталей, включая зонирование, породы деревьев и «местных обитателей». Кроме того, некоторые растения (деревья) можно отнести к разряду «сорных», которые и так вырастут, а если их вырастет много, то это может погубить более ценные породы деревьев. К примеру, если вы посадите у себя на участке грецкий орех, то может случиться следующее: если ваш участок в Московской области и севернее, то он, скорее всего, замерзнет, а если посадите на юге России, то орех быстро вырастет, но почва под его кронами будет абсолютно не пригодна для возделывания. Примерно то же самое может произойти и с лесом.
— Действительно ли, как указано у вас на сайте, мир стоит на грани катастрофы из-за сокращения числа деревьев? Опишите, что может произойти в худшем случае, каков сценарий?
Здесь все просто. За последние 40 лет площадь лесов в мире на душу населения уменьшилась более чем на 50% — с 1,2 га до 0,6 га на человека. Дальнейшие сценарии это уже дело футурологов. Нам в России сложно представить мир без леса, но есть страны, в которых это реальность. Население земли растет, поэтому требуется больше сельскохозяйственной продукции, для этого вырубают леса, крупные мегаполисы расширяются, тоже за счет леса, природные пожары и увеличение площади пустынь. Мое личное мнение, процесс пока еще обратимый и все можно исправить. Понятно, что технологии развиваются и, возможно, люди придумают новые способы производить кислород и возможно нашим внукам и правнукам будет, чем дышать, но как воссоздать и передать красоту природы и леса – это задача нашего поколения. Вот согласитесь, если каждый человек в России посадит по 1 дереву в год и будет чуть-чуть бережнее относиться к природным ресурсам, то я уверен, что леса останутся с нами надолго.
— Могут ли масштабные посадки лесов спасти планету?
Решение должно быть комплексным, но в целом да. Мы уже сейчас ощущаем на себе последствия глобального изменения климата. Я сомневаюсь, что люди откажутся от ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) в ближайшее время, но развивать технологии и уменьшать выбросы жизненно необходимо. Посадка леса принесет плоды, но в отложенном виде, лет через 35-50.
— Сколько лесов погибает в год из-за пожаров?
На мой взгляд, никто точно не знает. Если верить официальным источникам, то только в России в прошлом году сгорело 6 млн га леса. Это площадь равна примерно 2 территориям Армении. Много это или мало, вопрос риторический. Самая критичная ситуация наблюдается в Южной Америке, где вырубают ценные породы Амазонии и Юго-Восточной Азии. Лес в тех регионах продуктивнее, чем наш, с точки зрения переработки углекислого газа и выработки кислорода. Подобная ситуация и в Африке. Не хочется нагнетать, вся эта информация открытая. Но я уверен, что начать нужно с себя.
— В 2024 году в мире было уничтожено рекордное количество лесов – что нас может ждать через 20 лет при сохранении такой тенденции?
Отвечу кратко — ничего хорошего, кислорода будет все меньше и дышать будет сложнее.
— Какой самый опасный и дикий лес в России?
В неумелых руках любой лес опасен. Заблудиться можно везде, дикие звери имеются даже в московских парках. На самом деле кабан может быть намного опаснее медведя. А если взять Сибирь и тайгу, то представьте лес 2 на 2 тысячи км без населенных пунктов поблизости. Как по мне, это очень опасно.
— Сколько в среднем растет одно дерево? Какие деревья сажают чаще всего?
Самое распространенное дерево в России это лиственница. Примерно 35% от всех деревьев страны. Но мы ее практически не сажаем. Если взять наш сервис, то у нас топ-1 это сосна обыкновенная. Она самая неприхотливая. Засуха ей не особо страшна, и она нормально приживается практически в любой почве. Кроме того, относительно быстро растет. Через 20 лет она уже похожа на дерево, а через 35 достигает «товарного вида». На втором месте дубы. Растут долго, медленно, но зато на века. В посадке дуба, по нашему опыту, самая большая эмоциональная составляющая. Понимаешь, что твое дерево переживет тебя не на одну сотню лет.
Вообще, если уйти в сторону, то с точки зрения поглощения СО2 перспективны две породы деревьев. Всем знакомые тополя – растут очень быстро и максимально много поглощают углекислого газа, но живут недолго и достаточно хрупкие. Надо думать о дальнейшей переработке. Второе, малоизвестное в России — павловния. Она красивая, полезная, с запредельными показателями компенсации за счет огромных листьев и к тому же растет до 2 метров в год. Но есть нюанс. Любит теплоту.
— Некоторым посадка дерева может показаться простым делом. Это действительно так, или есть свои трудности?
Если мы говорим о работе нашего сервиса, то значительная часть задач это взаимодействие с бюрократией. Очень много согласований и разрешений. Поиск сеянцев/саженцев является проблемой только в отдельных регионах. Ну и, наверное, главный вопрос — доступность территории. Например, мы не сажаем в Якутии, хотя там сгорает очень много леса, так как лесовосстановление там экономически не оправданно и в любой момент может превратиться в квест на выживание.
— Насколько сильно машины и заводы вредят лесам? Жителям лесов?
Так называемый антропогенный фактор действительно важен, но тут надо понимать простую истину. В конечном счете, земля круглая и воздух рано или поздно перемешается и станет плюс-минус одинаковым. Вот, например, в Арктике и Антарктике нет заводов, а там самое большое потепление. С точки зрения заводов и производств. В России жесткое законодательство относительно вырубки леса. Если предприятие вырубило, то обязано компенсировать путем посадки нового леса с повышенным коэффициентом. Но, разумеется, это все вредит флоре и фауне. Ну и никто не исключает возможных аварий. Понятно, что тут в большей степени страдают реки, но косвенно и леса, а как следствие и их обитатели.
— Молодые деревья нуждаются в уходе после посадки. Кто за ними следит все это время?
Как бы странно это не звучало, но прежде всего природа. Затем уже профессиональные лесники, сотрудники национальных парков. Они обеспечивают противопожарные мероприятия и борьбу с сорняками
— Какой процент деревьев не выживает после высаживания? Какие могут быть причины?
В среднем от 85 до 90% в первый год. Первые три года мы берем на себя обязательство по досаживанию деревьев, в этом нам помогают лесники. Примерно на 5 год природа все берет в свои руки и сама определяет кому «жить». Причин может быть много. Засушливое лето или бесснежная зима. Из комичного: мы сажали на большом участке в Смоленской области осенью, а потом весной. Так вот весной обнаружили, что несколько «грядок» были съедены лосем, так как он оставил «сдачу». По словам лесников, лоси очень любят молодые и мягкие сосны.
— Есть какие-нибудь гарантии, что эти деревья не вырубят в будущем?
Тут 100% гарантии, все наши посадки охраняются государством, так как расположены в национальных парках. Это очень важно. За вырубку таких деревьев существует очень серьезное уголовное наказание.
— Как в России устроена система защиты леса? Есть ли определенные специалисты, кто этим занимается?
В России есть лесной фонд, который относится к федеральным ресурсам, а есть региональным и немного муниципальным. За каждым участком закреплены ответственные. Будь то сотрудники лесхозов или национальных парков. Есть ФБУ «Рослесзащита», есть Федеральное агентство Лесного хозяйства, да и полиция, в том числе.
— Кто главные враги леса? Есть ли какие-нибудь неочевидные неприятели?
Главные враги леса – это лесные пожары, они приносят больше всего вреда, далее разные насекомые вредители, такие как сибирский шелкопряд, он распространился на 45% лесных территорий, которые поражены вредителями. Далее — непарный шелкопряд, от которого пострадало 28% пораженных территорий. Есть еще такие, как рыжий сосновый пилильщик, звездчатый пилильщик-ткач и листовертки. Ну и, наверное, стоит выделить человека. Зачастую именно мы сами являемся источником пожаров.
— Сколько нужно сажать деревьев в год, чтобы компенсировать вырубку?
Это большое заблуждение, которое пришло к нам из 90-х. Сейчас масштабы незаконных вырубок минимальны, так как действует очень много преград для реализации такой продукции. Те же леса, которые вырубаются официально, передаются в аренду с обязательством их воссоздания.
— Что может сделать каждый, чтобы сохранить природу? Могут ли люди как-то еще помогать лесам, кроме посадок?
Главная помощь не навреди. Не разжигать костры, там, где это запрещено, не мусорить. Вы удивитесь, но зачастую брошенная пустая бутылка может являться источником пожара. Это работает по принципу лупы. Солнце светит, под бутылкой трава, вот и пожар. Часто источником пожара является подожженная сухая трава, которая ветром переносится на лес. Если посмотреть шире, то отказ от одноразовой продукции, экономия воды, использования втор сырья, раздельный сбор мусора, все это так или иначе влияет на леса, но только посчитать это сложно.
— Электромобили — друзья или враги лесам?
В электромобилях все хорошо, кроме двух моментов:
- Из чего получают энергию, которой их заряжают;
- Как потом утилизируется батарея?
Если ни один из факторов не носит негативного характера, то для леса, разумеется, они друзья, так как не происходи выбросов СО2. Но по моему субъективному мнению, все же энергия для зарядки берется из ТЭЦ, а куда девать батарею никто не знает. Поэтому выводы делать каждому свои.
— Какие еще меры нужно принять на государственном уровне, чтобы обезопасить леса?
На мой взгляд, решения два:
- Увеличить финансирование национальных парков, что позволит сделать конкурентно способные заработные платы, привлечь молодых специалистов, обновить технику, увеличить инструменты мониторинга пожаров и пожаротушения;
- Сделать лес — национальным достоянием, центром притяжения отдыха. Обидно, когда большая часть россиян знает про Йеллоустонский нацпарк в США и не может назвать не одного нацпарка в России. Поверьте, наши ничем не хуже, а многие в разы красивее! Полагаю, развитие туристического направления в нацпарках сделает его не только цивилизованным, но и привлечет дополнительные внебюджетные средства, а также существенно повысит социальную ответственность населения.