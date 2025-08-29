«Сложно представить мир без леса, но есть страны, в которых это реальность»: как в России борются за природу

— Расскажите о себе: кто вы и чем занимаетесь?

Меня зовут Андрей Хорошилов, мне 36 лет, у меня 3 высших образования, и я серийный предприниматель. В свое время, я сделал хорошую карьеру, пройдя путь от юриста до топ-менеджера и акционера крупной компании, потом решил заняться своими проектами и ушел в «свободное плавание». В основном сфера моего бизнеса — это технологичные проекты, которые, так или иначе, улучшают жизнь людей. Я считаю себя многогранным человеком, много читаю, путешествую, занимаюсь спортом, люблю свою страну и эту жизнь.

— Расскажите о проекте «Сохрани лес». Для чего он был создан? Как к вам пришла идея?

Для начала немного философии. В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он хочет не только зарабатывать деньги, но и делать что-то по-настоящему полезное и оставить свой след в истории. Вот и у меня такое случилось. Когда возникла идея, экология, экологичность и защита природы были хорошими бизнес трендами, в некоторых сферах даже ключевыми. Я проанализировал тенденции, потребности, мировые экологические тренды и прежде всего свои силы и потребности, так и возник проект «Сохрани лес». Важно, что «Сохрани лес» — это не пародия на параноиков, похожих на Гретту Тумберг, наш проект — это, прежде всего, технологии, которые помогают любому человеку посадить дерево и наблюдать за его ростом, не выходя из дома. Причем, так как я сам не эколог, то я постарался сделать все так, чтобы самому захотелось купить.

— У вас большая команда? Вы работаете по всей России?

Сейчас в проекте задействовано 15 человек и каждый занят своим делом. За 3 года мы посадили деревья в 17 разных регионах нашей страны.

— Вы занимаетесь этим для души, или это бизнес? Сколько денег приносит ваша деятельность?

Для меня это идеальный проект, так как он и для души, и для бизнеса. У любого стартапа в первые 3 года стоит задача не прибыль получить, а отработать гипотезы, привлечь первых клиентов, нащупать устойчивую модель и, пожалуй, самое главное, собрать команду единомышленников. Я считаю, что у меня это все получилось и уже по итогам 2024 года мы получили прибыль, которую, разумеется, реинвестировали в развитие. Для понимания: в 2023 году выручка компании была 35 млн рублей, в 2024 — 99,5 млн рублей, а в 2025 ориентируемся на 250-300. Планы у нас масштабные. В конечном счете, я хочу создать огромное сообщество неравнодушных к экологическим проблемам людей.

— Правда ли, что посадка леса может навредить, а не принести пользу? В чем может заключаться угроза?

Здесь важно понимать следующее — посадка десяти или двадцати деревьев не даст никакого эффекта, поэтому это бессмысленно, а больше вы физически самостоятельно посадить не сможете, так как не найдете подходящего участка и привлечете внимание компетентных органов. По поводу навредить. Со школы мы все знаем, что лес — это экосистема, причем достаточно хрупкая. Поэтому подход к посадке леса должен учитывать множество деталей, включая зонирование, породы деревьев и «местных обитателей». Кроме того, некоторые растения (деревья) можно отнести к разряду «сорных», которые и так вырастут, а если их вырастет много, то это может погубить более ценные породы деревьев. К примеру, если вы посадите у себя на участке грецкий орех, то может случиться следующее: если ваш участок в Московской области и севернее, то он, скорее всего, замерзнет, а если посадите на юге России, то орех быстро вырастет, но почва под его кронами будет абсолютно не пригодна для возделывания. Примерно то же самое может произойти и с лесом.

— Действительно ли, как указано у вас на сайте, мир стоит на грани катастрофы из-за сокращения числа деревьев? Опишите, что может произойти в худшем случае, каков сценарий?

Здесь все просто. За последние 40 лет площадь лесов в мире на душу населения уменьшилась более чем на 50% — с 1,2 га до 0,6 га на человека. Дальнейшие сценарии это уже дело футурологов. Нам в России сложно представить мир без леса, но есть страны, в которых это реальность. Население земли растет, поэтому требуется больше сельскохозяйственной продукции, для этого вырубают леса, крупные мегаполисы расширяются, тоже за счет леса, природные пожары и увеличение площади пустынь. Мое личное мнение, процесс пока еще обратимый и все можно исправить. Понятно, что технологии развиваются и, возможно, люди придумают новые способы производить кислород и возможно нашим внукам и правнукам будет, чем дышать, но как воссоздать и передать красоту природы и леса – это задача нашего поколения. Вот согласитесь, если каждый человек в России посадит по 1 дереву в год и будет чуть-чуть бережнее относиться к природным ресурсам, то я уверен, что леса останутся с нами надолго.