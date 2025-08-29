«Они приносят больше всего вреда»: автор проекта «Сохрани лес» рассказал, кто главный враг насаждений

Пожары приносят больше всего вреда лесу. Об этом заявил автор проекта по спасению деревьев и насаждений Андрей Хорошилов в интервью сайту «Страсти».

Пожары, по словам создателя проекта «Сохрани лес», это главный враг природных участков. Они приносят больше всего вреда. Чаще всего их источником является человек. Также опасность для лесов представляют разные насекомые-вредители, которые распространились на значительной территории.

«Главные враги леса — это лесные пожары, они приносят больше всего вреда, далее разные насекомые вредители, такие как сибирский шелкопряд, он распространился на 45% лесных территорий, которые поражены вредителями. Далее — непарный шелкопряд, от которого пострадало 28% пораженных территорий. Есть еще такие, как рыжий сосновый пилильщик, звездчатый пилильщик-ткач и листовертки», — заявил предприниматель.

