«Вокруг нее шумиха»: продюсер рассказал о гонораре разведенной певицы Алсу

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар заслуженной артистки РФ Алсу, которая в августе минувшего года развелась с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался продюсер, Алсу уже долгое время придерживается одних и тех же расценок на концерты. При этом, по его мнению, недавний развод с супругом положительно отразился на ее гастрольной деятельности.

«В принципе, она не меняла (цену на выступление — прим. «Страсти»). У нее как были гонорары 2−2,5 млн рублей за мероприятие, так и остались. Спрос хороший, спрос, в принципе, у нее хороший стал тогда, когда она на фоне шумихи развелась со своим уже бывшим супругом. Ну и, соответственно, шумиха вокруг нее просто обросла колоссально на этом фоне. Она начала чаще выступать, быть популярной в информационном поле. Поэтому среди заказчиков это некий такой был повод. Я считаю сложившуюся ситуацию для нее плюсом, поскольку это дало толчок еще и по выступлениям», — поделился медиаменеджер.

Ранее Алсу раскрыла правду о личной жизни после развода.

Также Алсу назвала секрет стройной фигуры.