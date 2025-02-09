«Работаю не покладая рук!»: Алсу раскрыла правду о личной жизни после развода

Певица Алсу сделала неожиданное признание о личной жизни после скандального развода с Яном Абрамовым. Исполнительница хита «Зимний сон» рассказала в соцсети, что из-за огромного количества работы ей «вообще некогда» ходить на свидания.

В личном блоге Алсу поделилась кадрами с новой фотосессии в ярко-розовом костюме. 41-летняя певица сделала гламурный макияж и уложила волосы волнами. Артистка призналась, что розовый цвет «всегда поднимает настроение», и обратилась к поклонникам. По словам знаменитости, сейчас она много работает над новыми песнями и готовится к концертам, поэтому ей не до личной жизни.

«Работаю не покладая рук! В процессе подготовка к предстоящим концертам, записи новых треков (и классных неожиданных коллабов), съемки клипов, а также занятия танцами. Какая там личная жизнь? Некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание», — поделилась Алсу.

Примечательно, что выступление певицы, запланированное на 14 февраля, пройдет на родине ее бывшего мужа. В одном из интервью Алсу признавалась, что Баку является одним ее любимых городов.

Напомним, в конце мая 2024 года артистка неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. После развода Алсу стала чаще появляться на публике и ушла в работу, взяв на себя новые проекты.

Ранее сообщалось о том, что певица Анна Калашникова прокомментировала слухи о романе Алсу с ее экс-возлюбленным.