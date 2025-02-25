Видео или свидетели: адвокат заявила, что Анатолий Цой может привлечь автоподставщиков к ответственности
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/East News
Певец Анатолий Цой пожаловался, что стал жертвой автоподставщиков на МКАД. По словам исполнителя, он и еще несколько водителей пробили колесо в одном месте, после чего к ним тут же подъехали некие мужчины с предложением поменять его за 10 тысяч рублей. Сайт «Страсти» решил выяснить, возможно ли в случае звезды наказать мошенников по закону, и обратился за комментарием к адвокату Веронике Поляковой.
По словам специалиста, чтобы доказать факт автоподставы, необходимо иметь либо записи с камер видеонаблюдения, либо показания свидетелей: будь это ролик с тем, как подбрасывают трубу на дорогу, или же рассказ очевидца.
В случае если будет доказано, что повреждения были нанесены умышлено и направлены на извлечение прибыли, тогда по заявлению потерпевшего, в данном случае Цоя, будет инициирована проверка.
Если по результатам этой проверки фактические обстоятельства будут подтверждать незаконные действия, например, работу неких лиц в связке с эвакуаторами и ремонтниками, то это может привести к возбуждению уголовного дела.
Вероника Полякова
адвокат по уголовным делам
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