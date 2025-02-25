«Не прошло и минуты, как подъехала машина с выездным монтажом»: певец Цой попал в автоподставу

Певец Анатолий Цой попался на уловку автоподставщиков. Он рассказал о схеме, которой пользуются мошенники, на видео. Ролик с артистом опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

По словам Цоя, он налетел на железную трубу, которая пробила колесо его машины. Точно такая же ситуация произошло еще с несколькими водителями в том месте.

«Ехал по Звенигородке и налетел на железную трубу, которая моментально пробила мне колесо. Не прошло и минуты, как подъехала машина с выездным монтажом», — рассказал исполнитель.

Стоимость починки колеса составила 10 тысяч рублей. Водители же оказались вынуждены воспользоваться услугами ремонтной бригады.

Ранее Анатолий Цой высказался о видео с предполагаемым сыном. Артист уже долгое время скрывает свою личную жизнь.