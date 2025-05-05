Ведущая тревел-шоу «Мы и они» Шахова не собирается переезжать из России за рубеж

Журналистка Мария Шахова, ведущая тревел-шоу «Мы и они», побывала во множестве стран. За время путешествий блогер поняла, что не собирается переезжать из России за рубеж.

В интервью сайту «Страсти» Мария заявила, что изначально ее посещали мысли уехать их страны навсегда. Но с течением времени, возвращаясь из каждого следующего путешествия, журналистка все отчетливее понимала, что уже не переедет из России в другую страну.

«Я путешествую по своей стране, и все меньше мне хочется за рубеж. У нас огромное количество красивых мест, девственной, нетронутой природы, которая завораживает, и самобытности, которую нигде не найти», — рассказала Мария.

Лишь в период межсезонья, когда на улице серо и дождливо, Шаховой хочется ненадолго покинуть Россию в поисках солнца. Тогда ее выбор падает на Италию.

«Поэтому мне нравится в это время бывать в Италии. Люблю осеннюю Тоскану или озеро Гарда. Я вообще очень люблю горные озера — как дома, на Урале», — поделилась журналистка.

Ранее Мария рассказала о своей личной жизни. Тревел-блогер заявила, что мечтает о семье и детях.