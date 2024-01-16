Вдовиченков и Лядова крепко держались за руки на премьере фильма в Москве

52-летний актер Владимир Вдовиченков посетил премьеру военной драмы «Воздух» в Москве вместе с супругой Еленой Лядовой. Пара крепко держалась за руки.

На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Вдовиченков выбрал для светского выхода черный свитер, а его супруга была в темном костюме. Актер прижимал руки жены к себе. Пара выглядела счастливой.

Лядова – четвертая жена Вдовиченкова. Актеры поженились в 2015 году.