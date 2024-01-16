Вдовиченков и Лядова крепко держались за руки на премьере фильма в Москве
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52-летний актер Владимир Вдовиченков посетил премьеру военной драмы «Воздух» в Москве вместе с супругой Еленой Лядовой. Пара крепко держалась за руки.
На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Вдовиченков выбрал для светского выхода черный свитер, а его супруга была в темном костюме. Актер прижимал руки жены к себе. Пара выглядела счастливой.
Лядова – четвертая жена Вдовиченкова. Актеры поженились в 2015 году.
Премьера картины режиссера Алексея Германа-младшего организована в кинотеатре «Октябрь». Мероприятие нашли нужным посетить телеведущая Ксения Собчак, актер Сергей Безруков, его жена Анна Матисон и другие.
Собчак появилась на премьере с короткой стрижкой каре и в кожаной одежде. Матисон выбрала для светского выхода прозрачную кофту.