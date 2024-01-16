Собчак появилась на премьере фильма с короткой стрижкой и без Богомолова
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Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру военной драмы «Воздух» в Москве. Она была с новой стрижкой и без супруга, режиссера Константина Богомолова.
За появлением телеведущей наблюдал корреспондент сайта «Страсти».
Собчак выбрала для посещения мероприятия кожаные жакет и юбку с туфлями яркого цвета. Было заметно, что ведущая обновила стрижку: волосы стали короче и более темного цвета.
Собчак вышла к журналистам без Богомолова, не стала отвечать ни на какие вопросы, поблагодарила и одна прошла в зал.
Напомним, 16 января в Москве проходит премьера драмы «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего. Картина описывает события времен Великой Отечественной войны. Богомолов значился в числе приглашенных звезд кино.
На премьере появился актер Сергей Безруков, сыгравший в фильме. Он пришел с супругой Анной Матисон, пара крепко держалась за руки. Жена Безрукова надела на премьеру военной драмы прозрачную кофту. Подробнее читайте здесь.