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ЭКСКЛЮЗИВЫ
20:30, 16 января 2024
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Собчак появилась на премьере фильма с короткой стрижкой и без Богомолова

Собчак решила прийти на премьеру с новой стрижкой и без мужа проследовала в зал.
Собчак появилась на премьере фильма с короткой стрижкой и без Богомолова

© Starface.ru

Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру военной драмы «Воздух» в Москве. Она была с новой стрижкой и без супруга, режиссера Константина Богомолова.

За появлением телеведущей наблюдал корреспондент сайта «Страсти».

Собчак выбрала для посещения мероприятия кожаные жакет и юбку с туфлями яркого цвета. Было заметно, что ведущая обновила стрижку: волосы стали короче и более темного цвета.

Собчак вышла к журналистам без Богомолова, не стала отвечать ни на какие вопросы, поблагодарила и одна прошла в зал.

Напомним, 16 января в Москве проходит премьера драмы «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего. Картина описывает события времен Великой Отечественной войны. Богомолов значился в числе приглашенных звезд кино.

На премьере появился актер Сергей Безруков, сыгравший в фильме. Он пришел с супругой Анной Матисон, пара крепко держалась за руки. Жена Безрукова надела на премьеру военной драмы прозрачную кофту. Подробнее читайте здесь.

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