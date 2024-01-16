Собчак появилась на премьере фильма с короткой стрижкой и без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру военной драмы «Воздух» в Москве. Она была с новой стрижкой и без супруга, режиссера Константина Богомолова.

За появлением телеведущей наблюдал корреспондент сайта «Страсти».

Собчак выбрала для посещения мероприятия кожаные жакет и юбку с туфлями яркого цвета. Было заметно, что ведущая обновила стрижку: волосы стали короче и более темного цвета.

Собчак вышла к журналистам без Богомолова, не стала отвечать ни на какие вопросы, поблагодарила и одна прошла в зал.