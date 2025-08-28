Вдова Градского наносит ответный удар: Марина Коташенко может засудить сына покойного композитора за клевету

Суд поставил точку в разбирательстве между Мариной Коташенко, вдовой Александра Градского, и его сыном Даниилом. Инстанция отказала истцу в пересмотре дела о наследстве. На этом противостояние двух сторон, казалось бы, подошло к концу. Однако, как заявила юрист Илона Гуськова в беседе с сайтом «Страсти», супруга покойного композитора теперь имеет право подать иск к молодому человеку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Московский кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность прав вдовы на имущество покойного. Шансов оспорить это решение, по словам юриста, практически нет. К тому же инстанция своим решением в пользу Коташенко признала недействительными утверждения Даниила, который обвинял супругу отца в присвоении всего имущества себе и подделывании завещания. А эти утверждения порочат деловую репутацию Марины как честного исполнителя воли наследодателя и порядочного человека, а также бросают тень на ее профессиональную репутацию.