Раскрыто, что унаследовали дети Градского и его четвертая жена Марина Коташенко

Четвертая жена композитора Александра Градского Марина Коташенко, двое несовершеннолетних сыновей пары, а также старшие дети музыканта от третьего брака получили в наследство более 20 объектов недвижимости.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные постановления, в наследственную массу включили жилой дом общей площадью 163 квадратных метра, особняк площадью 115,4 квадратных метра, нежилое помещение общей площадью 67,9 квадратных метра, а также 0,28 доли в праве долевой собственности на жилой дом.

Также Марина Коташенко (Градская) и ее дети унаследовали по 1/3 доли в четырех нежилых помещениях площадью от 15 до 400 квадратных метров, особняке площадью 1 172 квадратных метра и четырех земельных участках площадью от 300 квадратов до 2,6 тысячи квадратных метра.

Согласно документам, старшим детям Градского Даниилу и Марии достались в наследство по 1/2 доли в доме площадью 1,5 тысячи квадратных метра, доме площадью 115 квадратных метров, нежилом помещении, по 0,28 доли в жилом доме, который фигурирует в собственности Коташенко, а также шесть земельных участков площадью от 12 квадратных метров до 1,2 тысячи квадратных метра.

Отмечается, что в общей сложности наследники Александра Градского получили 22 объекта недвижимости: 6 домов, 6 нежилых помещений и 10 земельных участков.

Напомним, народный артист России Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. С 2022 года старшие дети и третья жена музыканта Ольга Фартышева борются с Мариной Коташенко за наследство.

Ранее сообщалось, что взрослые дети Градского пытаются доказать, что его молодая жена Марина Коташенко не является законной наследницей несмотря на то, что родила от музыканта двоих детей и прожила с ним 17 лет. Они пытаются признать четвертый брак отца фиктивным.