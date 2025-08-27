Суд отказал сыну Градского в просьбе исключить из наследства жену певца. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Сын Александра Градского уже не первый год пытается исключить последнюю супругу его отца Марину Коташенко из числа наследников имущества певца. Даниил утверждает, что женщина намеренно вышла замуж за артиста за месяц до его смерти, чтобы получить долю в наследстве.

Также сын мэтра заявлял, что вдова якобы вывезла ценные вещи из дома Градского, чтобы сократить долю других наследников.

Впрочем, кассационный суд не согласился пересматривать результаты нижестоящей инстанции, которая ранее уже отказывала Даниилу в удовлетворении иска.

«Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев указанное дело 27 августа 2025 г., согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций об отсутствии установленных законом оснований для признания ответчика недостойным наследником и отстранения ее от наследования», — сказано в решении суда.

Ранее мы писали о том, что исполнитель хита «Фантазер» Евдокимов оставил многомиллионное состояние.