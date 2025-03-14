В Госдуме проблему буллинга в школах связали с СВО и нехваткой законодательного контроля

11 марта в одной из школ Нижнего Новгорода произошло нападение — 14-летний ученик набросился с ножом на одноклассников. Впоследствии стало известно, что пострадавшие до этого регулярно травили его.

Проблема буллинга в учебных заведениях является комплексной и имеет целую совокупность причин, заявила в беседе с сайтом «Страсти» депутат Государственной думы Нина Останина. Это, по ее словам, и распространение социальных сетей, и материальные проблемы российских семей, и общая геополитическая ситуация в мире.

«Проблема системная. Проблема воспитания прежде всего. Воспитание — это не только школа, но еще и семья, это общественное пространство, улица, соцсети. С одной стороны, жестокость детей, кто-то говорит, напрямую связана с соцсетями — мол, они посмотрели, сразу возбудились и пошли расправляться с товарищами. А кто-то говорит наоборот — увиденное в соцсетях показывает некоторым, что так делать нельзя, воспитывает. Тема сложная, но тот факт, что соцсети влияют на психику детей — на этот счет сомнений нет ни у кого», — отметила парламентарий.

В то же время Нина Александровна подчеркивает, что усугубление ситуации с травлей в школах напрямую связано с глобальными социополитическими событиями последних лет.

«Общее тревожное состояние социума. И это совершенно очевидно всем. С одной стороны — это внутренние события где-то. С другой стороны — геополитическая ситуация не могла не сказаться на том, как живут семьи. Особенно те семьи, где отцы, братья, мужья находятся в зоне спецоперации. У кого-то отец здесь и семья как сыр в масле катается, а у кого-то отец мобилизован, поэтому эти дети испытывают проблемы, и с ними отдельно нужно работать психологу. Кроме того, чего уж греха таить — многие наши семьи испытывают проблемы материальные, даже семьи с одним ребенком. Это тоже сказывается на детях», — указала она.

Психологов же, говорит Останина, не хватает. Это также влияет на поведение детей — как и отсутствие какой-либо жесткой реакции на их бесчинства.

«Сегодня такой возможности нет, потому что не укомплектованы психологами наши школы. Когда на 2000 детей один психолог, вряд ли он может знать, чем живет каждый ребенок. Есть классные руководители — но они как правило предметники. Есть общественные движения разные. Но пока, к великому сожалению, все эти попытки не привели к тому, что наши дети стали массово добрее друг к другу, уважительнее, и разумное, доброе и вечное поселилось в их душах. С одной стороны — проблема комплексного воспитания. С другой — проблема общественного пространства в виде социальных сетей. А с третьей стороны — еще и наказание. За несовершеннолетних ответственность должны нести родители. И родителей, ребенок которых совершил насилие, жестокость проявляет (не только физическое, но еще и унижения постоянные) обязательно, вместо того чтобы скрывать это от общественности, нужно приглашать на заседания родительского комитета — вплоть до того, чтобы забирали ребенка на домашнее обучение, если он не умеет себя вести. Спрашивать нужно с родителей. Например, административные штрафы. Но обязательно нужно защищать и учеников, и педагогов — до 60% учителей испытывали на себе буллинг со стороны детей», — полагает депутат.

И, наконец, по мнению Нины Александровны, проблема требует контроля на законодательном уровне.

«К большому сожалению, никаких попыток это отрегулировать сейчас нет. Они все это потихоньку спустили на тормозах. Буквально в начале VIII созыва тема эта активно обсуждалась профильным комитетом по просвещению, говорилось, что мы возьмем за образец закон, который работает в Казахстане, о мерах по предотвращению буллинга. У них процедура медиации в школах работает уже сейчас. И там создается некая примирительная комиссия, в состав которой входят педагоги, родители и представители инспекции по делам несовершеннолетних. И если не удается решить вопрос — то вплоть до исключения ребенка из школы. К сожалению, до сегодняшнего дня ничего в Думу не внесено ничего такого, что напрямую касалось бы урегулирования этой проблемы», — резюмировала парламентарий.

Ранее в беседе с сайтом «Страсти» Нина Останина раскритиковала идею увеличить декретный отпуск для женщин.