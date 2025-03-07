«Ущемить наших женщин»: в Госдуме раскритиковали идею увеличить декретный отпуск

В феврале на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект об увеличении продолжительности декретного отпуска — авторы предлагают дать будущим матерям возможность уходить в него сразу после постановки на учет в женской консультации. Данная инициатива, как считает треть опрошенных россиян, может привести к серьезной дискриминации женщин при приеме на работу.

Той же позиции придерживается и председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с сайтом «Страсти» она заявила, что новые меры, несмотря на их кажущуюся привлекательность, могут лишь усугубить и без того существующее предвзятое отношение к женщинам.

«Я отношусь к той трети россиян, которые высказали свои опасения относительно того, что это приведет к дискриминации женщин. Она уже и так есть, потому что работодатель предпочтение отдаст молодому человеку, потому что как правило, хотя уходить в декретный отпуск у нас могут и мужчины по закону, предпочитают это делать мамы. Но беременность — это не болезнь, это качественно иное состояние женщины, будущее материнство. И это не означает, что она должна запереться в келье и ждать, когда родит ребенка. Она гораздо более счастливо себя чувствует, когда может разделить радость с коллегами, друзьями. На миру счастье будущего материнства еще более радостно», — отметила парламентарий.

Более того — в попытках увеличить срок декретного отпуска Нина Александровна видит открытое ущемление женских прав.

«Что-то мне подсказывает, что сейчас есть большие пожелания обвинить наших женщин в нежелании улучшать нашу демографию и считать, что любое прерывание беременности — это уже преступление, умышленное убийство ребенка. На ранних сроках беременности трудно доказать, случился ли это самопроизвольный выкидыш, или это прерывание беременности. И вот девушка, например, в отпуск ушла, потом вдруг поняла, что не воспитает, и на сроке восемь недель решила сделать аборт. Потом будут приравнивать это к убийству, раз мы начинаем уже выплачивать социальные выплаты, декретные пособия. Поэтому я вижу здесь большой подвох для наших женщин. Благими намерениями устлана дорога кое-куда», — объяснила Останина.

По ее мнению, наиболее адекватными физиологической реальности являются медицинские стандарты, разработанные еще в СССР.

«Не глупа была советская власть. Рассчитаны были все физиологические нормы. Женщину за два месяца до рождения ребенка направляют в декретный отпуск и после этого дают время на воспитание. Поэтому, защищая женщин, я высказываю большие опасения в отношении сторонников тех, кто сегодня лицемерит. И, говоря о том, что этот законопроект, эта мера направлена на защиту женщин, на самом деле сделает все, чтобы ущемить наших женщин в праве на самостоятельное принятие решения о рождении ребенка», — указала депутат.

Нина Александровна подчеркнула также, что не намерена поддерживать данный законопроект.

«Я не поддержу. Я не буду относиться к тем, кто воинствующе против выступает, но я вижу большой подвох. Разве можно быть, например, против закона о едином пособии? Вроде как же благая мера. А он привел к тому, что у нас разводы участились, потому что низкий критерий. Так и здесь — вроде мера-то благая. И, поди сейчас скажут: вот Останина против женщин. На самом деле это далеко не так, потому что я вижу большие подводные камни в этой инициативе», — заключила парламентарий.