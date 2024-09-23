«В его словах нет клеветы»: Алсу не сможет привлечь Добровинского к ответственности за ложную информацию

Певица Алсу опубликовала в социальных сетях пост, посвященный конфликту с Яном Абрамовым. Также исполнительница обратила свой взор на адвоката Александра Добровинского, который представляет интересны бизнесмена. Исполнительница пообещала привлечь его к ответственности за ложную информацию. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы у артистки шансы, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Алсу заявила, что Добровинский распространяет ложную информацию. Какую именно, она не уточнила. Не так давно Добровинский высказался, что цель певицы «оставить Абрамова голым» и сделает она это с помощью судов в недружественных странах. Конкретно в этом высказывании, по словам Мухаметзянова, лжи нет. Но Алсу может пойти по другому пути и подать иск к Добровинскому о защите чести.