«В его словах нет клеветы»: Алсу не сможет привлечь Добровинского к ответственности за ложную информацию
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Певица Алсу опубликовала в социальных сетях пост, посвященный конфликту с Яном Абрамовым. Также исполнительница обратила свой взор на адвоката Александра Добровинского, который представляет интересны бизнесмена. Исполнительница пообещала привлечь его к ответственности за ложную информацию. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы у артистки шансы, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Алсу заявила, что Добровинский распространяет ложную информацию. Какую именно, она не уточнила. Не так давно Добровинский высказался, что цель певицы «оставить Абрамова голым» и сделает она это с помощью судов в недружественных странах. Конкретно в этом высказывании, по словам Мухаметзянова, лжи нет. Но Алсу может пойти по другому пути и подать иск к Добровинскому о защите чести.
Что же касается сказанного, то в словах Добровинского клеветы нет, но вопрос о защите чести, достоинства и деловой репутации Алсу Ралифовны поставить перед судом можно.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Также звезда хочет добиться лишения адвоката профессионального статуса. Она может это сделать, как и любой гражданина нашей страны, отметил Мухаметзянов.
Инициировать проверку в отношении адвоката может любой гражданин, усомнившийся в соблюдении им Кодекса профессиональной этики. Для этого достаточно лишь обратиться с соответствующей жалобой в Федеральную палату адвокатов или в Министерство юстиции России. А лишат ли адвоката его статуса или нет — это решат на Совете палаты по итогам проверки.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
В публикации, посвященной Абрамову, Алсу вспомнила один факт из жизни Добровинского. По словам певицы, его уже лишали профессионального статуса за нарушение.