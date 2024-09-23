Уже лишали профессионального статуса: певица Алсу пригрозила адвокату Александру Добровинскому

Певица Алсу опубликовала в социальных сетях пост, посвященный конфликту с мужем Яном Абрамовым. В нем артистка также высказалась в адрес адвоката бывшего возлюбленного Александра Добровинского.

Исполнительница написала про Абрамова, что тот никак не может оставить ее в покое. Вместе с этим она также намекнула, что бывший глава семейства — нарцисс.

Потом Алсу перешла к адвокату Абрамова. Певицу выразила возмущение по поводу того, что тот, по ее словам, распространяет ложную информацию. В связи с этим артистка пригрозила защитнику разбирательством. Еще она припомнила, что Добровинского уже лишали профессионального статуса за нарушение.

Ранее Алсу опровергла слухи о суде с бывшим мужем за пентхаус в Лондоне. Певица заявила, что Абрамов пытается очернить ее имя.