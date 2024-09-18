«Это начало большой войны»: Добровинский заявил, что раздел имущества Алсу и Яна Абрамова будет по всему миру

Адвокат бизнесмена Яна Абрамова Александр Добровинский прокомментировал иск о разделе имущества певицы Алсу в Британии. Он назвал это «началом большой войны».

Делить имущество в России пара будет 7 октября. Однако у бывших супругов есть недвижимость в США, Монако, Франции, на Кипре, а также в Лондоне. Алсу имела возможность подать в британский суд благодаря наличию соответствующего гражданства.

Добровинский заявил, что лондонский суд будет защищать интересы Алсу.

«Я весь день на связи со своими коллегами из Лондона, и абсолютно все говорят о том, что раздел будет явно по всему миру… И это начало большой войны», - сказал адвокат сайту Kp.ru.

По словам Добровинского, решение британского суда примут в недружественных странах, а значит цель Алсу, уверен он, - «оставить Яна голым». Адвокату известно, что стоимость активов, подлежащих разделу, может составлять 50-60 млн долларов.

Добровинский указал на особенности в английском законодательстве, связанные с судом. Так, иск требуется вручить прямо в руки. Такой прецедент уже был – российского бизнесмена подловили в бутике, чтобы вручить иск.

«Думаю, что у нас впереди такая же погоня за бедным Яном», - заключил адвокат.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявляла, что надеялась на примирение певицы с мужем.