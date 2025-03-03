«Условия там очень суровые»: Ева Меркачева рассказала о колонии, в которую отправят Елену Блиновскую

Колония, о которой идет речь, расположена в поселке имени Дзержинского Можайского городского округа Московской области. О дедовщине там говорят в том числе отзывы в интернете. При этом некоторые отмечают, что в данной ИК работают профессионалы, которые помогают осужденным женщинам встать на путь исправления, оказывают им психологическую помощь.

Напомним, 3 марта суд вынес приговор Блиновской и назначил пять лет лишения свободы, а также штраф в размере миллиона рублей. Родители предпринимательницы присутствовали на заседании. Мать Блиновской считает, что дочь «просто растерзали».

Ева Меркачева назвала приговор очень суровым. Она отметила, что обычно пять лет колонии назначают за убийство или другое серьезное преступление. По мнению члена СПЧ, самым подходящим наказанием в случае с Блиновской были бы исправительные работы уборщицей или санитаркой в хосписе.