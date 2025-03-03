«Условия там очень суровые»: Ева Меркачева рассказала о колонии, в которую отправят Елену Блиновскую
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Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева рассказала, что предпринимательницу Елену Блиновскую отправят в Можайскую колонию. Она сообщила сайту «Страсти», что в учреждении очень суровые условия и дедовщина.
«Блиновскую отправят в Можайскую ИК. Никакая она не образцово-показательная, условия там очень суровые, у меня есть несколько жалоб от женщин, которые только освободились или которые там находятся. Я считаю, что там сложно находиться с женщинами, скажем так. Блиновской будет вдвойне сложнее, потому что она же не покладистая. И когда она туда приедет и к ней начнут другие женщины агрессивно относиться, а они, скорее всего, начнут, потому что, по моим данным, там дедовщина, я думаю, что будут серьезные конфликты», - рассказала Меркачева.
Колония, о которой идет речь, расположена в поселке имени Дзержинского Можайского городского округа Московской области. О дедовщине там говорят в том числе отзывы в интернете. При этом некоторые отмечают, что в данной ИК работают профессионалы, которые помогают осужденным женщинам встать на путь исправления, оказывают им психологическую помощь.
Напомним, 3 марта суд вынес приговор Блиновской и назначил пять лет лишения свободы, а также штраф в размере миллиона рублей. Родители предпринимательницы присутствовали на заседании. Мать Блиновской считает, что дочь «просто растерзали».
Ева Меркачева назвала приговор очень суровым. Она отметила, что обычно пять лет колонии назначают за убийство или другое серьезное преступление. По мнению члена СПЧ, самым подходящим наказанием в случае с Блиновской были бы исправительные работы уборщицей или санитаркой в хосписе.