Уборщицей или санитаркой: член СПЧ предложила отпустить Блиновскую из колонии

Член СПЧ Меркачева предложила отправить Блиновскую работать санитаркой. Об этом сообщает Газета.Ru.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала приговор Елене Блиновской в виде пяти лет лишения свободы слишком суровым для экономического преступления. По словам правозащитницы, срок сравним с тем, что дают подсудимым за убийства.

«Это очень суровый приговор, очень. У нас женщинам по пять лет действительно за убийство дают или за что-то очень серьезное. Здесь пять лет за экономическое преступление с огромным штрафом. Как она будет штраф погашать, зарабатывая по тысячу-две в женской колонии?» — задалась вопросом она.

При этом Меркачева высказала предположение, что Блиновской могли бы назначить вместо колонии исправительные работы, которые принесли бы куда больше пользы.

«Достаточно было приговорить ее к наказанию, не связанному с лишением свободы, к исправительным работам, когда бы она по-настоящему работала бы физически в исправительных центрах. Ей бы, например, фронт работы дали — быть уборщицей, в хосписах санитаркой и так далее», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская может подать прошение об УДО после прибытия в колонию.