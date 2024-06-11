«Уходит в большой минус»: продюсер раскрыл цену концерта Гагариной в «Лужниках»

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о грядущем концерте певицы Полины Гагариной в «Лужниках». Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам шоумена, исполнительнице вряд ли удастся заработать на предстоящем мероприятии.

«Аренда „Лужников“ на вечер стоит 10 млн рублей. Соответственно, мы понимаем, что она уходит в „ноль“. Концерт стоит у Гагариной порядка 7−10 млн рублей за вечер. Поэтому по большей части действительно Полина уходит в „ноль“, а то ли в большущий минус с тем же логистическим расчетом. Это команда, танцоры, билетеры, охрана и тому подобное. Соответственно, на это уходит большое количество и времени, энергии и, безусловно, денежного эквивалента. Здесь по большому счету можно сказать, что Полина действительно ничего не зарабатывает на этом, а только делает почти благотворительный концерт, что ли», — рассказал Дворцов.

Ранее Полина Гагарина призналась, что запланированное на 29 июня шоу в «Лужниках» стоит фантастических денег.

Также Гагарина рассказала о романе сына с участницей шоу «Голос».