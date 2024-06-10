Периодически работают на совместных проектах: Гагарина рассказала о романе сына с участницей шоу «Голос»

Исполнительница Полина Гагарина рассказала о личной жизни своего сына Андрея Кислова. Она заявила, что наследник по-прежнему встречается с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной.

По словам Гагариной, сын и его девушка работают на совместных проектах, передает NEWS.ru. Певица рада тому, что у них есть общее дело, которое вдохновляет обоих. Но что касается развития отношений, то исполнительница пока скептически настроена. Она считает, что молодым людям еще рано думать о свадьбе.

«Все, что касается остальных вопросов про невестку. Ну я вас умоляю. Сейчас я сказала немножко как свекровь. Мне кажется, ну куда? Рано еще. Пусть ребятам будет счастье, и все будет хорошо. Главное, чтобы дела делались», — поделилась Гагарина в беседе с журналистами.

Андрей появился на свет в 2007 году. Его отцом является актер Петр Кислов. Гагарина развелась с ним в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Гагарина устроила 16-летнего сына Андрея на работу. Молодой человек стал аранжировщиком.