«Это фантастические цифры»: Полина Гагарина отказалась озвучить цену своего концерта в «Лужниках»

Певица Полина Гагарина сейчас активно готовится к своему сольному концерту в «Лужниках», который состоится 29 июня. В беседе с Национальной службой новостей артистка заявила, что стоимость ее шоу фантастическая, а сама она не получит прибыли и даже может увязнуть в долгах.

Исполнительница хита «Драмы больше нет» отметила, что готовит грандиозное шоу, которое невозможно будет окупить. По словам Полины Гагариной, ее выступление будет носить благотворительный характер, а сама она «не заработает ни копейки».

«Это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем с этого шоу, мы уходим в серьезный минус. Это шоу не окупаемо. Я не буду озвучивать эти цифры, они фантастические», — заявила певица.

Полина Гагарина подчеркнула, что ради своего концерта она даже готова потратить часть своих денег. Артистка призналась, что хотела бы, чтобы мероприятие такого масштаба состоялось именно в России.

«Просто нам безумно хочется, чтобы это шоу состоялось в нашей любимой стране. Чтобы шоу такого грандиозного масштаба стало возможным в России», — поделилась Полина Гагарина.

Напомним, 29 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоится масштабное шоу «Навсегда» Полины Гагариной. Певица станет первой исполнительницей, которая организует подобное мероприятие на этой сцене. Режиссером-постановщиком выступил Максим Мартынов. В этом году на премии «Жара Music Awards 2024» гастрольная программа знаменитости «Навсегда» была признана лучшим шоу года.

Ранее сообщалось о том, что Полина Гагарина назвала своего учителя в шоу-бизнесе.