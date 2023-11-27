Угостил всех: Сара Окс рассказала, в чем еще хорош Сергей Пенкин, кроме пения

Исполнительница Сара Окс во время подготовки к проекту «Голос 6» обратилась за помощью к артисту Сергею Пенкину. В большом интервью с порталом «Страсти» она рассказала, как обучалась вокальному мастерству у звезды и в чем он еще хорош, кроме пения.

По словам Сары, она случайно узнала про вокальную школу Пенкина, но тем не менее всегда мечтала поработать с известным артистом. Для этого певица записалась на первое занятие.

«Уже с первой встречи меня положили на пол, чтобы научить дышать, обязали выучить стихотворение о том, как технически грамотно артикулировать и петь, и даже накормили фирменным блюдом», — рассказала Сара.

Так, в процессе знакомства оказалось, что Сергей не только профессиональный исполнитель, но и прирожденный кулинар. Он угостил девушку и других учеников макаронами, а после приоткрыл завесу своего продвижения.

«Но что не менее ценно — так это то, что маэстро приоткрыл завесу своего продвижения — как ему не давали петь, мешали, ставили палки в колеса. Такие истории преодоления очень воодушевляют», — поведала артистка.

Ранее журналисты выяснили, почему Сергей Пенкин стал давать меньше концертов. Оказалось, что артист питает не самые лучшие чувства к российскому шоу-бизнесу.