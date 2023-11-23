Стало известно, почему Сергей Пенкин стал реже появляться на публике

Российский исполнитель Сергей Пенкин перестал вести активную эстрадную деятельность. Прежде артист часто появлялся на публике и давал концерты, однако в последнее время его почти не увидишь на сцене. В чем причина этого, выяснили журналисты News.ru.

Пенкин уже высказывался о своем отношении к российскому шоу-бизнесу. По его словам, большие концерты — это «бал лицемерия», в том числе и звездная тусовка. Певцу хотелось бы получать искренние эмоции, как, например, при общении со своими учениками.

«Допустим, ты приходишь куда-то: «Ой, Сережа, как ты хорошо выглядишь!», сю-сю-сю, а потом: "Тьфу, век бы тебя не видеть!" Понимаете? Вот так в шоу-бизнесе. И я как бы этого не хочу», — рассказал Сергей.

Что касается исчезновения с экранов, то исполнитель объяснил это отсутствием приглашений поучаствовать в телевизионных проектах. Пенкин считает, что продюсеры могут просто не понимать его музыку.

Ранее сообщалось, что певец удивил своих зрителей во время выступления в Ижевске. Он исполнил композицию на балконе концертного зала.