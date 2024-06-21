«У него влиятельные покровители»: адвокат высказался о сменившем место работы Хайдарове

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что пластический хирург Хайдаров устроился на новое место работы после закрытия своей клиники. Его слова приводит сайт «Страсти».

Накануне выяснилось, что скандальный врач после закрытия собственного медучреждения устроился на работу в клинику Артура Рыбакина. По данным журналистов, стоимость одной консультации у хирурга составит 10 тысяч рублей

Как рассказал юрист, Хайдаров имеет возможность менять место работы несмотря на то, что разбирательства по поводу смерти одного их пациентов его клиники продолжаются до сих пор. Он также отметил, что звездному медику неоднократно удавалось избегать серьезных проблем с законом благодаря «влиятельным покровителям».

«Если учесть, что приостановлена деятельность только клиники, а права и обязанности самого хирурга ничем не ограничены, то, конечно, он может устраиваться на другие места работы. Но здесь мое мнение, что у Хайдарова достаточно серьезные покровители и люди, которые за него хлопочут. Потому что с таким багажом доследственных проверок и претензий со стороны пациентов не стать фигурантом уголовного дела - большая редкость в наше время. Когда врачей по тем или иным причинам, что называется, без разговора, берут под стражу, этому человеку удается выходить сухим из воды. Это говорит о том, что у него очень влиятельные покровители», - поделился адвокат.

Ранее мы писали, что вдова продюсера Петра Гаврилова, умершего после операции в клинике Хайдарова, родила в один день с супругой хирурга.