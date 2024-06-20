Пластический хирург Тимур Хайдаров устроился на работу в новую клинику. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, после закрытия клиники IQ Plastique, Хайдаров нашел новое место работы — его взяли в медучреждение Артура Рыбакина. Именно там исправляли неудачную операцию певицы Любови Успенской.

Решение о переводе в клинику «Галактика» приняли в Российском обществе пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Уточняется, что Хайдаров начнет работать под руководством Рыбакина уже в ближайшее время. Стоимость одной консультации составит 10 тысяч рублей.

Напомним, Любовь Успенская жаловалась на последствия пластики груди, выполненной у Тимура Хайдарова. По словам певицы, в грудных имплантах у нее нашли инородные тела, из-за которых началось гноение тканей. Последствия неудачной операции позже ей пришлось поправлять в клинике Артура Рыбакина.

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