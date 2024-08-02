«Тычется во все стороны»: продюсер отреагировал на выступление Урганта на фестивале в РФ

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов отреагировал на новость о том, что Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге. Его слова приводит сайт «Страсти».

Известно, что на запланированном на 21 августа мероприятии телеведущий намерен исполнить свои песни под творческим псевдонимом «Гриша Ургант».

По мнению Дворцова, участие Урганта в подобных фестивалях можно сравнить с попыткой звезды найти работу в новом амплуа.

«Ваня Ургант сейчас тычется, можно сказать, во все стороны, пробует себя во всех направлениях, но у него это как-то мало получается. Я считаю, что он пытается обелиться после того, как его выгнали из собственного шоу на Первом канале. Даже его отец пытался ходить по верхам, но это не помогло вернуть Ивана на рабочее место. Я бы никак не оценивал музыкальные навыки Урганта, потому что он не певец. Он телеведущий, он шоумен, юморист. И в данном случае он никогда не пел. Если он сейчас запел, запоет, то посмотрим, как это будет дальше у него проходить. Пока я этому не верю», — заявил продюсер.

Шоумен также дал совет артисту, как реанимировать свою карьеру на ТВ.

«Я думаю, что если он попросит искренне прощения, извинится публично за свои высказывания, то я думаю, что снисхождение какое-то ему будут делать. <…> Я могу сказать, что, если сейчас Ваня начнет адекватно извиняться, засунет себя в благотворительность, создаст именно благотворительный проект, то после этого, на мой взгляд, ситуация изменится», — резюмировал он.

Ранее журналист Кирилл Набутов* (признан иноагентом на территории РФ) назвал Ивана Урганта «отравленным славой» парнем.