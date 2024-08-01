Прикрывается псевдонимом: Иван Ургант выступит на фестивале в Санкт-Петербурге после отмены на ТВ

21 августа на территории «Севкабель порта» в Санкт-Петербурге пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». На мероприятии, как стало известно изданию «Страсти», выступит Гриша Ургант (сценический псевдоним телеведущего Ивана Урганта).

Фестиваль посвящен помощи детям и взрослым, страдающим аутизмом. Он проводится ежегодно. В прошлом году организаторам удалось собрать 9,1 млн рублей.

На мероприятии выступят российские артисты: «Обе две», Mirèle, оркестр «Тут рядом», DJ Kedr Livanskiy, «Элли на маковом поле», Ishome, «Тима ищет свет», ELLA и special guest «Парнишка», «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие.

Интересно, что среди музыкантов заявлен Гриша Ургант — под таким псевдонимом пропавший с телевидения Иван Ургант продвигает свое музыкальное творчество.

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — сообщают организаторы фестиваля.

В этом году фестивалю исполняется 10 лет. Входной билет стоит от 2 200 рублей, семейный билет — от 6 000 рублей, желающие прокатиться на корабле должны будут отдать 3 190 рублей, цена за VIP билет стартует от 3 500 рублей. Если зрители приобретут большинство билетов, организаторы фестиваля заработают около 11 млн рублей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказался о возвращении Ивана Урганта на телевидение. По мнению мужа певицы Валерии, программа «Вечерний Ургант» была абсолютно гармонична в эфире Первого канала.