Журналист Кирилл Набутов* назвал Ивана Урганта «отравленным славой» парнем

Журналист Кирилл Набутов*(признан иноагентом на территории РФ) назвал Ивана Урганта «отравленным славой» парнем. Набутов* поделился мнением о телеведущем в соцсети.

По словам сотрудника СМИ, он хорошо знаком с Иваном и его отцом. Более того, Набутов* участвовал в создании фильма про Нину Ургант. Журналист назвал телеведущего — ярким и талантливым парнем, «отравленным славой».

«Слава…это такая штука. Но Ваня эту славу не украл, не купил на рынке — камеру не обманешь», — высказался Набутов*.

Он считает, что Ургант стал популярным не просто так. Журналист отметил, что Иван никогда не говорил «нехорошие вещи, какие-то глупости».

«То, что он может говорить нехорошие вещи, какие-то глупости — наверное… Да все мы можем, но я от него такого не видел», — резюмировал сотрудник СМИ.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Ивана Урганта не хватает на телевидении. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ