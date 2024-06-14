«Тогда было страшно»: Юлия Савичева рассказала о нападении незнакомца

Российская певица Юлия Савичева вспомнила, как однажды чуть не пострадала от рук поклонника на концерте. Об этом звезда рассказала в эксклюзивной беседе с корреспондентом сайта «Страсти».

«Однажды был момент, когда на сцену выбежал какой-то неуправляемый голый мужчина. Был день города, открытая площадка. Два охранника не могли его удержать, он свирепый летел на меня, буквально в 10 сантиметрах от меня его поймали и увезли. Тогда было страшно», - поделилась артистка.

Савичева уточнила, что до сих пор не знает намерений неадекватного зрителя.

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