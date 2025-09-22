«Точку пока ставить рано»: продолжится ли судебная тяжба между Коташенко и экс-супругой Градского после апелляции
© Kashaev Pavel/East News
Экс-супруга Александра Градского Ольга выиграла многолетнюю судебную тяжбу у его вдовы Марины Коташенко и отстояла право на долю в наследстве музыканта. Решение в пользу бывшей жены композитора вынес апелляционный суд. Сайт «Страсти» решил выяснить, является ли это точкой в вопросе дележа имущества певца, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.
По словам специалиста в области права, Коташенко может обратиться в суд кассационной инстанции общей юрисдикции. Жалоба подается в течение трех месяцев со дня вынесения апелляционного определения, заявил адвокат. Основаниями для кассации могут являться:
- существенные нарушения норм процессуального права;
- неправильное применение или толкование норм материального права;
- противоречия между судебными актами, имеющими значение для правильного разрешения дела (ст. 379.7 ГПК РФ).
При этом, как рассказал Жорин, если апелляция указала на процессуальные нарушения и устранила их, то пространство для вмешательства кассации существенно сокращается.
Формально шанс есть: Коташенко может подать кассационную жалобу и попытаться доказать, что апелляция неверно применила закон. По существу шансы невелики: суд уже признал за Ольгой право, возникшее еще при жизни Градского (супружеская доля в имуществе — ст. 34, 38 СК РФ; ст. 1150 ГК РФ). Это серьезная позиция, и кассация, как правило, не пересматривает оценку таких обстоятельств. Таким образом, точку пока ставить рано, но вероятность изменения решения в кассации низкая.
Сергей Жорин
адвокат
Ранее сообщалось, что вдова Градского может засудить сына покойного композитора за клевету. Поводом могут послужить обвинения супруги отца в присвоении всего имущества себе и подделывании завещания.