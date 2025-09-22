«Точку пока ставить рано»: продолжится ли судебная тяжба между Коташенко и экс-супругой Градского после апелляции

Экс-супруга Александра Градского Ольга выиграла многолетнюю судебную тяжбу у его вдовы Марины Коташенко и отстояла право на долю в наследстве музыканта. Решение в пользу бывшей жены композитора вынес апелляционный суд. Сайт «Страсти» решил выяснить, является ли это точкой в вопросе дележа имущества певца, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

По словам специалиста в области права, Коташенко может обратиться в суд кассационной инстанции общей юрисдикции. Жалоба подается в течение трех месяцев со дня вынесения апелляционного определения, заявил адвокат. Основаниями для кассации могут являться:

существенные нарушения норм процессуального права;

неправильное применение или толкование норм материального права;

противоречия между судебными актами, имеющими значение для правильного разрешения дела (ст. 379.7 ГПК РФ).

При этом, как рассказал Жорин, если апелляция указала на процессуальные нарушения и устранила их, то пространство для вмешательства кассации существенно сокращается.