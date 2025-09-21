«Огромная победа»: экс-жена Градского отстояла свое право на долю в наследстве

Апелляционный суд полностью удовлетворил требования бывшей супруги народного артиста России Александра Градского Ольги, признав ее право на долю в наследстве музыканта.

Старший сын пары композитора Даниил Градский сообщил подробности завершающего заседания. Он подтвердил, что Мосгорсуд полностью признал законную долю его матери.

«Я очень рад за маму. Это огромная победа для неё, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества», — приводит его слова aif.ru.

Даниил также добавил, что все спорное имущество было поделено прямо в зале суда в соответствии с правом, которое возникло более 20 лет назад. Градский-младший назвал мать «примером честного человека».

Все предыдущие судебные решения по этому делу были отменены апелляционной инстанцией из-за выявленных нарушений в процессе.

Напомним, после развода в 2001 году Ольга Градская и Александр Градский не делили совместно нажитое имущество, сохранив деловые отношения. Однако после смерти музыканта в 2021 году его вдова Марина Коташенко и дети от разных браков вступили в спор о разделе наследства.

Ранее суд отказал сыну Градского в просьбе исключить из наследства последнюю жену певца Марину Коташенко.