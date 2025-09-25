«То, что происходит с Еленой, это уже перебор»: адвокат Жорин пожелал Блиновской скорейшего освобождения
© Tarakanov Vadim/East News
Блогершу Елену Блиновскую осудили по уголовному делу о неуплате налогов. Королеву марафонов приговорили к пяти годам колонии общего режима, но пока она все еще находится в СИЗО, где день срока считается за полтора. Защитники осужденной надеются, что ей удастся выйти оттуда по УДО, и подают апелляции — по этой причине приговор еще не вступил в законную силу. Последнюю из них должны рассмотреть 13 октября. Инфлюенсер верит, что ей удастся скостить срок. Сайт «Страсти» решил узнать у адвоката Сергея Жорина, каковы шансы знаменитости на такой исход.
В беседе с нами юрист воздержался от комментариев по данному уголовному делу и объяснил это профессиональной этикой. Жорин заявил, что предсказывать итог подобного резонансного разбирательства — неблагодарное занятие. Причина кроется в том, что большинство таких громких дел выходит за среднюю статистику. Поэтому в случае Блиновской может быть все что угодно.
Решения принимаются не там, где выносятся. Также, пользуясь случаем, хочу пожелать Елене и ее защитникам удачи. На мой взгляд, то, что происходит с Блиновской, это уже перебор. И я искренне желаю ей как можно скорее оказаться на свободе, в кругу семьи и забыть все произошедшее, как страшный сон.
Сергей Жорин
адвокат
Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева заявила, что адвокаты Блиновской вряд ли хотят затянуть процесс апелляциями. Она считает, что у блогерши больше шансов получить УДО в колонии, а не в СИЗО.