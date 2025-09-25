«То, что происходит с Еленой, это уже перебор»: адвокат Жорин пожелал Блиновской скорейшего освобождения

Блогершу Елену Блиновскую осудили по уголовному делу о неуплате налогов. Королеву марафонов приговорили к пяти годам колонии общего режима, но пока она все еще находится в СИЗО, где день срока считается за полтора. Защитники осужденной надеются, что ей удастся выйти оттуда по УДО, и подают апелляции — по этой причине приговор еще не вступил в законную силу. Последнюю из них должны рассмотреть 13 октября. Инфлюенсер верит, что ей удастся скостить срок. Сайт «Страсти» решил узнать у адвоката Сергея Жорина, каковы шансы знаменитости на такой исход.

В беседе с нами юрист воздержался от комментариев по данному уголовному делу и объяснил это профессиональной этикой. Жорин заявил, что предсказывать итог подобного резонансного разбирательства — неблагодарное занятие. Причина кроется в том, что большинство таких громких дел выходит за среднюю статистику. Поэтому в случае Блиновской может быть все что угодно.