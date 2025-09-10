«Чем быстрее попадет в колонию, тем больше шансов на УДО»: в СПЧ опровергли, что адвокаты Блиновской тянут время

«Я не думаю, что адвокаты затягивают срок пребывания в СИЗО. Почему? Потому что чем быстрее человек попадет в колонию после апелляции, тем больше шансов как раз выйти на УДО. Что касается перевода в хозотряд, то же самое. Чем быстрее человек попадет в хозотряд, тем тоже лучше. А попасть в хозотряд он все равно может только после того, как приговор вступит в законную силу. Поэтому они не будут затягивать. На УДО можно подать, только когда человек начнет отбывать наказание», - сказала Меркачева.