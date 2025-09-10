«Чем быстрее попадет в колонию, тем больше шансов на УДО»: в СПЧ опровергли, что адвокаты Блиновской тянут время
© Starface.ru
Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала информацию о том, что адвокаты предпринимательницы Елены Блиновской пытаются затянуть процесс апелляции с целью ее дальнейшего пребывания в СИЗО, где срок заключения истекает быстрее. Правозащитница отметила: чем быстрее она попадет в колонию, тем раньше сможет подать прошение об УДО.
«Я не думаю, что адвокаты затягивают срок пребывания в СИЗО. Почему? Потому что чем быстрее человек попадет в колонию после апелляции, тем больше шансов как раз выйти на УДО. Что касается перевода в хозотряд, то же самое. Чем быстрее человек попадет в хозотряд, тем тоже лучше. А попасть в хозотряд он все равно может только после того, как приговор вступит в законную силу. Поэтому они не будут затягивать. На УДО можно подать, только когда человек начнет отбывать наказание», - сказала Меркачева.
Также член СПЧ прокомментировала шансы Блиновской попасть в хозотряд вместо колонии. Ева Меркачева считает, что в ситуации предпринимательницы такая возможность существует.
«В ее случае можно, конечно, рассчитывать на отбытие наказания в хозотряде. Я считаю, что никаких препятствий этому нет. Преступление не экономическое. Она вполне могла бы остаться в хозотряде в любом СИЗО Москвы. Женские хозотряды есть и в Лефортово, и в СИЗО-5, в самом СИЗО-6. Женщины в хозотряде выполняют работу по уборке территории, приготовлению пищи и всякую другую», - сказала член СПЧ.
Ранее Ева Меркачева сочла странным, что суд не предоставил Блиновской отсрочку от исполнения наказания. По ее словам, другим женщинам при тех же обстоятельствах отсрочку дают.