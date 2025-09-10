44-летняя блогерша Елена Блиновская может выйти по УДО до конца 2025 года. Защита блогерши добивается ее освобождения в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, приговор не может вступить в силу — с момента его вынесения было 5 попыток апелляционной жалобы. Последняя снята с рассмотрения из-за обнаруженных недостатков. Сама Блиновская находится в СИЗО, где день считается за полтора, что позволяет ей сокращать срок.

Защита Блиновской, по информации источника, намеревается продлить ее нахождение в следственном изоляторе и избежать перевода в колонию. Для этого ей нужно найти место в хозотряде и оставить Елену отбывать срок в СИЗО, где осужденные выполняют различные хозяйственные работы — приготовление пищи, разнос еды арестантам, уборка, мытье посуды, стирка. За это они получают стаж и зарплату и существенно сокращают срок. Чтобы добиться этого, нужно согласие и решение начальника СИЗО. Тогда уже к концу года Елена Блиновская сможет рассчитывать на УДО и встретить Новый год на свободе.

