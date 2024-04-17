Тимур Родригез пришел на премьеру со спутницей и отказался давать комментарии

Шоумен Тимур Родригез пришел на премьеру фильма «Почему ты?» со спутницей, но отказался давать комментарии. Об этом сообщил корреспондент сайта «Страсти», который присутствовал на мероприятии.

Родригез выбрал для выхода в свет классические брюки и жилет. Его спутница была одета в короткое черное платье и высокие сапоги.

Пара позировала фотографам, после чего сразу ушла в кинозал.