Тимур Родригез пришел на премьеру со спутницей и отказался давать комментарии
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Шоумен Тимур Родригез пришел на премьеру фильма «Почему ты?» со спутницей, но отказался давать комментарии. Об этом сообщил корреспондент сайта «Страсти», который присутствовал на мероприятии.
Родригез выбрал для выхода в свет классические брюки и жилет. Его спутница была одета в короткое черное платье и высокие сапоги.
Пара позировала фотографам, после чего сразу ушла в кинозал.
Ранее сообщалось, что Родригез упал со сцены. Это случилось на шоу «Новая Фабрика звезд». Шоумен собирал цветы, которые протягивали поклонники, но оступился. Он поспешил успокоить зрителей и заявил, что «все в порядке, просто цветы тяжелые».
В марте шоумен появился на премьере фильма «Летучий корабль» с актрисой Катей Кабак, в очередной раз подогрев слухи о романе. Звезды сдержанно себя вели и позировали фотографам.