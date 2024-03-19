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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 19 марта 2024, 22:09
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Тимур Родригез подогрел слухи о романе с актрисой Катей Кабак

Тимур Родригез и актриса Катя Кабак появились вместе на фоне слухов о романе.
Тимур Родригез подогрел слухи о романе с актрисой Катей Кабак

© Starface.ru

Шоумен Тимур Родригез и актриса Катя Кабак появились вместе на премьере сказки «Летучий корабль». Пара в очередной раз подогрела слухи о романе. На мероприятии также присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Звезды вели себя сдержанно под прицелом камер. При этом они вместе позировали журналистам.

Родригез выбрал для выхода светлый кардиган и кремовые брюки. Кабак было в блузке бело-розового цвета. На красной дорожке они смотрелись гармонично.

Ранее Кабак ответила на вопрос юмориста Павла Воли о том, связывают ли их с Родригезом романтические отношения. Актриса улыбнулась и заявила, что довольна нынешними отношениями с шоуменом. Родригез в свою очередь хвалил Кабак за игру в сериале «Клуб», а также работу над клипом шоумена. Катя заявила, что работа с ним – «одно удовольствие». Кабак назвала Родригеза «потрясающим артистом» и отметила его красоту.

Напомним, осенью 2023 года шоумен развелся с женой – пара 14 лет состояла в браке. У них остались дети 15 и 11 лет. Развод прошел мирно, бывшие супруги остались друзьями.

Катя Кабак и Тимур Родригез

Катя Кабак и Тимур Родригез

© Скриншот видео

Источник фото:Starface.ru
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Тимур Родригез
роман
слухи