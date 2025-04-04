Жених Виктории Дайнеко погряз в многомиллионных долгах

Жених певицы Виктории Дайнеко погряз в многомиллионных долгах. Об этом пишет Super.

В марте артистка рассказала, что выходит замуж за своего бойфренда Беркели Овезова. Предложение звезде сделали во время футбольного матча «Локомотив — Динамо».

Избраннику Дайнеко 38 лет. По образованию он геолог, по роду деятельности — бизнесмен. В прошлом, исходя из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс», Овезов выступал совладельцем компании по аренде спортивных полей «Время футбола». Бизнес был успешным: в 2019 году чистая прибыль составила 11,7 млн рублей. При этом в том же году Беркели по неизвестным причинам вышел из состава учредителей.

С того момента возлюбленный певицы, по данным источника, испытывает большие финансовыми трудности, регулярно сталкиваясь с судебными тяжбами. Часть исков — разбирательства с семьей бывшей жены Овезова. С Анной Кинцлер, которая предположительно родила Беркели двух дочерей Киру и Элину, он расстался несколько лет назад.

В 2020 году его якобы бывшая теща Людмила Кинцлер подала против бизнесмена судебный иск, обвинив в неосновательном обогащении. Из материалов дела следует, что Людмила одолжила мужчине деньги на развитие бизнеса и личные расходы, которые он так и не вернул. Однако из-за отсутствия расписки от Беркели о займе средств суд отказал Кинцлер в удовлетворении иска.

Журналисты Super связались с экс-тещей Овезова и выяснили, что он также не выплачивает алименты на содержание своих дочерей от первого брака и не проводит с ними время.

Вдобавок стало известно, что за мужчиной числится долг в размере 74 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой. Сейчас суммарно с жениха Дайнеко требуют взыскать 6,5 млн рублей.

Ранее Виктория Дайнеко рассказала о том, как со скандалом выгнала няню.