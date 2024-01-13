Театр Надежды Кадышевой погряз в миллионных долгах

Театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой задолжал налоговой 1,6 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Как следует из открытых источников, ООО «Театр „Золотое кольцо“», учредителем которой является Надежда Кадышева, не выплатило приличную сумму по налогам и страховым взносам за 2023 год.

Так, задолженность театра Кадышевой по налогу на доходы физических лиц составляет 366 тысяч рублей. Налог на прибыль также остался неоплаченным — 53 тысячи рублей. Кроме этого, певица не выплатила транспортный налог — 13 тысяч рублей.

Самой большой задолженностью (1,2 млн рублей) стали страховые взносы — обязательные платежи, за счет которых формируют пенсионные, медицинские и социальные фонды сотрудников. Учитывая накопившиеся за просрочку пени, Кадышева должна выплатить государству 1,6 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году чистая прибыль компании ООО «Театр „Золотое кольцо“» составила 2,6 млн рублей.

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