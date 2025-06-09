«Там должен был состояться ритуал»: регбистка Данилова спасла маленького барана от жертвоприношения в Африке

Регбистка Яна Данилова несколько раз путешествовала по Африке. Каждый раз спортсменка попадала в опасные или удивительные ситуации. Как-то, во время очередного странствия по черному континенту, туристка спасла от гибели маленького барана, которого должны были принести в жертву местным богам.

В большом интервью для сайта «Страсти» участница Олимпиады в Токио рассказала, как побывала в горном королевстве Лесота. По словам Яны, она и ее спутники отправились к водопаду и обнаружили там маленького барана, который непонятно как появился. Рядом с этим местом регбистка заметила вещи, похожие на ритуальные. В связи с этим девушка предположила, что животное сбежало от тех, кто хотел его принести в жертву.

«Его, вероятно, туда кто-то принес, потому что рядом мы обнаружили свечи — будто там должен был состояться ритуал. Я подумала, что даже если местные решили провести какой-то ритуал, то баран от них просто сбежал, и они не смогли его выловить. А когда мы туда пришли, там, помимо нас, никого не было. Я решила отнести его наверх в гору. Вниз мы шли два часа, а с ним подниматься наверх пришлось бы все четыре. В общем, так и получилось. Я поймала этого барана, а потом шла с ним наверх с остановками, с отдыхом. Оказавшись наверху, я отдала его первому попавшемуся пастуху», — рассказала Яна.

Ранее Данилова поделилась историей, как ее ограбили в Африке. У российской регбистки и ее спутника забрали порядка 200 тысяч рублей.