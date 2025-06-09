«Чем больше думаешь о плохом, тем быстрее это случится»: регбистка Данилова рассказала об ограблении в Африке

Российская регбистка Яна Данилова совершила путешествие по Африке автостопом. Во время исследования континента спортсменка попала в опасную ситуацию — стала жертвой ограбления. По счастливому стечению обстоятельств, девушка и ее спутник не пострадали. Подробности того дня участница Олимпиады в Токио рассказала сайту "Страсти".

Ограбление, по словам Яны, случилось еще в первый день путешествия автостопом. Регбистка и ее оператор приняли двух темнокожих парней за полицейских, а те, воспользовавшись ситуацией, забрали у туристов карту, с которой потом пропали все деньги. Порядка 200 тысяч рублей испарились со счета.

«Но они каким-то хитрым способом обманули нас. Наша карта с паролем оказалась у них. Грубо говоря, мы сами все выдали, но не под давлением — просто так произошло. Они сняли порядка 200 тысяч рублей. Заблокировать свой счет я не могла, потому что не было интернета. Мы оказались совершенно без денег, без карты, которая работает за границей», — рассказала Яна.

Перед этим, по словам Даниловой, ее спутник уже находился в достаточно стрессовом состоянии. Спортсменка, пытаясь подбодрить его, говорила: «слушай, чем больше ты думаешь о плохом, тем быстрее это случится». Однако так потом и получилось.

Полное интервью с российской регбисткой вы можете посмотреть по этой ссылке. В нем Яна рассказала о травмах и участии в шоу «Гладиаторы».