«Свое имя подставил»: как выступление с Орбакайте скажется на карьере Руссо

Певец Авраам Руссо выступил на корпоративе в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым и Кристиной Орбакайте. Этой информацией поделились СМИ, которые подчеркнули, что дочь Пугачевой тайно приехала и просила ее не снимать. Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что предупреждал Авраама о коллаборации с Кристиной.

«Это было ожидаемо. Но я Авраама предупреждал, что лучше не коллаборировать (сотрудничать, – прим. ред). Авраама на самом деле очень жаль, он свое имя просто подставил тем, что выступил на одной сцене с Кристиной», – заявил Дворцов.

Продюсер отметил, что дочь Пугачевой пытается зарабатывать деньги, но делает это тайно – чтобы никто не узнал. Он пояснил, что у всей семьи Примадонны на данный момент «непонятное творческое состояние».

«Держится на плаву благодаря имени мамы Пугачевой и каким-то своим связям», – пояснил продюсер.

Также Сергей не исключил, что Кристина будет звонить коллегам и договариваться о выступлениях, но не в РФ, а за границей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Орбакайте выступила с Руссо и Киркоровым из-за провала в США.