«Начинают изгонять из общества»: почему Орбакайте тайно выступила на корпоративе с Киркоровым и Руссо

Певица Кристина Орбакайте продолжает выступать на сцене и рассказывает о концертах в США. Но, по информации СМИ, дочь Аллы Пугачевой не против спеть для российской публики в Дубае. Оказалось, что артистка приняла участие в корпоративе с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо. Но зрителей просили не снимать блондинку.

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал поведение Орбакайте.

«Естественно просили не снимать, потому что Кристина сейчас пытается зарабатывать деньги так, чтобы никто не узнал. Как она делает это в России и даже за границей на корпоративах с коллегами, такими как Руссо и Киркоров», – заявил Сергей.

Продюсер согласился с пользователями Сети и журналистами, которые писали о «провальном» туре Кристины в США.

«Это было ожидаемо и очевидно. Потому что на сегодняшний день вся семья Пугачевой находится в непонятном творческом состоянии – кто соприкасается с Кристиной, Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ), их начинают изгонять из общества, мероприятий, корпоративов, съемок. Это только начало у Кристины», – уверен Дворцов.

Продюсер считает, что у певицы начались проблемы с гастролями в США, и она «под шумок» приехала выступать в Дубай «за хорошие деньги».

«Держится на плаву благодаря имени мамы Пугачевой и каким-то своим связям. Нельзя исключать, что она будет звонить кому-то из своих друзей, коллег, просить коллаборировать вместе с ней. Именно за границей, не в России. Делать какие-то капустники в Дубае, на Кипре и подобное», – заключил Сергей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал гонорары певца Александра Серова.

*Признан иностранным агентом на территории России