«Судьба бы поменялась»: почему Ирина Мирошниченко не могла родить

В случае Мирошниченко налицо родовое проклятие, которое все перекрыло, убеждена специалист. Саона отмечает, что эту тяжелую печать актриса, сделавшая блистательную карьеру в кино и театре, но так и не сумевшая обрести полноценное счастье в семейной жизни, несла на себе годами. Таролог-астролог не исключает, что, если бы Мирошниченко хотя бы захотела попытаться снять магический блог, ее жизнь могла бы быть иной.

«Вероятно, ее судьба бы поменялась, но на протяжении всей своей жизни рождаемость артистки была закрыта из-за других причин. Данный вид магического воздействия не дает никому шанса продолжать род», - заключила Саона.

Ранее коллега Ирины Мирошниченко Светлана Немоляева рассказывала, что прошлое поколение актрис ставило в приоритет карьеру, а не семью, любовь к театру и сцене «перекрывало все». На том, чтобы Мирошниченко все-таки познала радости материнской жизни настаивали и муж, и даже ее родная мать, однако актриса была категорична и делала аборты.

К слову, поскольку детей у актрисы не было, она могла завещать свое многомиллионное наследство сиделке. Однако если завещания не было, около 150 миллионов рублей Мирошниченко могут достаться ее племянникам. Если же и они не заявят о своих правах, вышеуказанная сумма перейдет государству.