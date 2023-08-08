«Хуже придумать нельзя»: актриса Светлана Немоляева высказалась о старости Ирины Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко к концу жизни осталась без детей – в возрасте страшно остаться одной для любой женщины. Об этом заявила ее коллега Светлана Немоляева.

Она отметила, что предыдущее поколение актрис ставило в приоритет работу и не думало о перспективах – любовь к театру и сцене «перекрывало все».

«… Когда к концу жизни остаешься без детей, то хуже трагедии придумать нельзя. Для нее, наверняка, это тоже было очень драматично. Остаться одной на старости лет страшно», - сказала Немоляева сайту Woman.ru.

Она заявила, что когда пришла в театр, видела многих актрис своего возраста и старше без детей. Но тогда, по признанию Немоляевой, «это казалось нормальным».

Немоляева не называет себя подругой Мирошниченко: они встречались на мероприятиях, но не интересовались личной жизнью друг друга. Поэтому судить о жизни актрисы она не стала.

«Но мне кажется, когда приходит старость и появляется свободное время, то остаться одной страшно», - высказалась актриса и отметила, что это относится к любой женщине.

Напомним, Мирошниченко могла родить ребенка в браке, но сделала аборт. На этом настаивали муж и даже родная мать.

Актриса умерла в возрасте 81 года. Стало известно, что перед смертью она две недели провела в частной клинике – название учреждения не называлось, но ее выбирают известные артисты. Все это время у нее развивался инфекционный процесс. Оттуда Мирошниченко перевели в реанимацию государственной больницы, но врачи не смогли ничего сделать, был сепсис.