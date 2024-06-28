У Майкла Джексона обнаружили долг в полмиллиарда долларов

Согласно обнародованным судебным документам, долг американского певца Майкла Джексона к концу жизни составлял свыше полумиллиарда долларов. Об этом пишет NBC.

О долгах музыканта сказано в заявлении, которое распорядители его имуществом подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Перед смертью Джексона, по словам распорядителей имущества, его наиболее значительные активы стали объектом претензий кредиторов, при этом на часть долга начислялись проценты по чрезвычайно высоким ставкам.

В заявлении уточняется, что в 2018 году денежные средства из имущества Джексона использовались для оплаты адвокатских и прочих расходов. Всего против звезды было подано свыше 65 исков кредиторов, но распорядителям имущества удалось урегулировать или разрешить большинство претензий.

Напомним, Майкл Джексон скончался от передозировки успокоительного в своем особняке в Лос-Анджелесе в 2009 году в возрасте 50 лет. Исполнитель выпустил десять студийных альбомов, 15 раз удостаивался премии «Грэмми» и еще около сотни других наград.

Ранее отец Майкла Джексона признался, что знал о скорой смерти сына.