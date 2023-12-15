Суд отклонил апелляции старших детей и экс-жены Градского по делу о наследстве, на это обратил внимание сайт «Страсти».

22 ноября мы писали о том, что недовольные своей долей наследства старшие дети Александра Градского и его третья жена Ольга подали апелляционную жалобу на решение суда. Их не устраивала выделенная доля наследства в виде дома в закрытом элитном поселке Подмосковья, участков земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м. и квартиры в Москве. При этом третья жена певца Ольга осталась без какого-либо наследства.

Очередное заседание суда прошло в Москве 15 декабря. Как стало известно из картотеки Тверского районного суда, наследникам Александра Градского отказали в удовлетворении апелляций. Так, жалобы сына Даниила, дочери Марии и их матери Ольги суд оставил без движения.

Ранее мы писали о том, что сын Александра Градского уличил молодую вдову отца в покупке квартиры за 10 миллионов рублей.