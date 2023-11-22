Старшие дети Александра Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества, на это обратил внимание сайт «Страсти».

Согласно картотеке Тверского районного суда, рассмотрение дела по разделу имущества композитора Александра Градского продолжится в ближайшее время. Напомним, 20 октября суд отказал в удовлетворении иска третьей супруги музыканта Ольги Градской. Она требовала признать ее права на совместно нажитое имущество в браке с Градским. Напомним, женщина была замужем за композитором с 1980 по 2001 год.

Недовольными своей долей остались и старшие дети Александра Градского, родившиеся в браке с Ольгой. Даниил и Мария получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м. и квартиру в Москве.

Согласно открытым источникам, Ольга, Даниил и Мария подали апелляционные жалобы на решение суда 20 ноября. Судя по всему, они требуют выделить им еще больше наследства покойного мэтра.

Напомним, вдова Градского, Марина Коташенко и ее двое несовершеннолетних детей получили дом в Подмосковье, нежилые помещения в центре Москвы, которые музыкант сдавал под бизнес и участки земли в Подмосковье площадью 4700 кв.м.

Ранее мы писали о том, что дочь Александра Градского призналась, что старалась не замечать Марину Коташенко.